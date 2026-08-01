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Пожар вспыхнул на трассе между Иловлей и Ольховкой — видео

Некоторые из автомобилистов не рискуют «нырять» в густой дым и возвращаются, откуда приехали.

Сильный пожар бушует на поле, прилегающем к трассе, соединяющей райцентры Иловля и Ольховка.

По словам очевидцев, пламя подбирается к автодороге, автомобили с трудом преодолевают дымовую завесу.

Некоторые из автомобилистов не рискуют «нырять» в густой дым и возвращаются, откуда приехали, рассказывают авторы МАХ-канала «Волгоград». На месте уже работают пожарные расчёты, однако водителям советуют при возможности воздержаться от поездок в этом направлении. А в случае необходимости звонить по телефону экстренных служб 112.

Ранее в Волгоградской области за одни сутки случилось 24 пожара.

Видео: max.ru/vlzjest.