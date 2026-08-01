В Краснодаре открыли новый детский сад на 575 мест

Новый детский сад открыли на улице Обрывной в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Все строительно‑монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме. Также получены заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.
Детсад рассчитан на 575 воспитанников. В здании предусмотрены групповые помещения, а также музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, творческая студия и класс подготовки к школе. Кроме того, благоустроена прилегающая территория. Там оборудовали игровые и спортивные площадки и провели озеленение.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.