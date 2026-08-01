В Казани отремонтировали дорогу на улице Александра Пархоменко

Ремонт участка дороги по улице Александра Пархоменко завершили в Кировском районе Казани по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
На объекте уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтировали тротуары общей площадью 270 кв. м и заменили бордюры. Кроме того, установили 5 дорожных знаков, 50 пог. м пешеходных ограждений и остановочный павильон, а также нанесли горизонтальную разметку.
Напомним, ранее в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане отремонтировали участок дороги Казань — Шемордан. Работы выполнили на отрезке с 109,9 по 111,7 км трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.