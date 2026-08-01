Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшие после удара БПЛА волгоградцы продолжают лечение

Восемь пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Волгограду продолжают лечение в больницах. Об этом.

Восемь пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Волгограду продолжают лечение в больницах. Об этом 1 августа сообщили в областном комитете здравоохранения.

Как ранее сообщалось информагентством, в результате ударов были госпитализированы восемь человек. Двое из них поступили в медучреждения в тяжелом состоянии.

— Пострадавшие в профильных отделениях продолжают лечение. Врачи делают все возможное для их лечения, — рассказали в областном комитете здравоохранения.

Напомним, в ночь на 31 июля Волгоград оказался в центре беспилотной атаки. В городе загорелись склады Wildberries в Дзержинском районе, а также промышленное предприятие топливо-энергетического комплекса на юге Волгограда. Смертоносные летательные аппараты угодили также в многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и в частный — в Красноармейском. Изначально в регионе сообщали о пятерых пострадавших.

При разборе завалов на месте принявшего удар дома по улице Булаткина в Красноармейском районе сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше