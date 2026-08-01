Пострадавшие после удара БПЛА волгоградцы продолжают лечение

Восемь пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Волгограду продолжают лечение в больницах. Об этом 1 августа сообщили в областном комитете здравоохранения.
Как ранее сообщалось информагентством, в результате ударов были госпитализированы восемь человек. Двое из них поступили в медучреждения в тяжелом состоянии.
— Пострадавшие в профильных отделениях продолжают лечение. Врачи делают все возможное для их лечения, — рассказали в областном комитете здравоохранения.
Напомним, в ночь на 31 июля Волгоград оказался в центре беспилотной атаки. В городе загорелись склады Wildberries в Дзержинском районе, а также промышленное предприятие топливо-энергетического комплекса на юге Волгограда. Смертоносные летательные аппараты угодили также в многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и в частный — в Красноармейском. Изначально в регионе сообщали о пятерых пострадавших.
При разборе завалов на месте принявшего удар дома по улице Булаткина в Красноармейском районе сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.