На Урале открыли один из самых высоких православных памятников в России

Памятник является подарком Русской медной компании Екатеринбургу, его открытие является частью спортивного фестиваля «Энергия РМК». На открытии присутствовали полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, губернатор Денис Паслер и глава города Алексей Орлов.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел церемонию освящения памятника.
«Екатеринбург часто сопровождают словом “самый” — “самый динамично развивающийся”, “самый таинственный”, “самый добрый”, “город самых сильных людей”. Сегодня здесь освящаем не памятник, нет. Это — икона. И, по моему пониманию, это самая большая икона архангела Михаила, которую я встречал в своей жизни. Если встретите больше — расскажите, съездим, посетим. Мы сейчас помолимся, чтобы, господь благословил и освятил эту икону. А вместе с ней в наш город пришла большая сила добра», — сказал митрополит.
Скульптурная композиция включает восемь архангелов, парящих над сферой, символизирующей мироздание, высота памятника составляет почти 16 метров, создал его скульптор Алексей Шитов. Установлен памятник на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила, рядом с академией спорта РМК.