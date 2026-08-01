На базе рязанского техникума откроют кластер «Профессионалитета»

Образовательно-производственный кластер «Транспорт и логистика» откроют в этом году на базе Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго. Площадку создают по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в областном министерстве образования и молодежной политики.
Кластер ориентирован на подготовку кадров по четырем востребованным на рынке труда направлениям: «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Всего поступающим доступно более 1,7 тыс. мест.
За счет субсидии в техникуме создадут и оснастят современным оборудованием восемь учебно-производственных зон. Это позволит обеспечить условия для практико-ориентированной подготовки молодых специалистов в условиях, максимально приближенных к реальной работе.
Важную роль в функционировании кластера играют индустриальные партнеры. Среди них — ведущие областные предприятия, в том числе «Управление Рязанского троллейбуса», «Автогазсервис-62», «Рязаньавтодор».
Напомним, что в регионе уже успешно функционируют четыре кластера «Профессионалитета». В них готовят специалистов для АПК, сфер машиностроения, туризма, услуг, радиоэлектроники.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.