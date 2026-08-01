На базе рязанского техникума откроют кластер «Профессионалитета»

Кластер ориентирован на подготовку кадров по четырем востребованным на рынке труда направлениям: «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Всего поступающим доступно более 1,7 тыс. мест.