В Красноярском крае утонула женщина

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде — в Ирбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина.
Как сообщает ГУ МЧС, все случилось сегодня на реке Анжа в районе села Агинское.
Тело погибшей извлекли из воды полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, спасатели неоднократно призывали жителей края соблюдать правила безопасности на акваториях: не купаться в запрещенных местах, в состоянии опьянения, а также следить за детьми.
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