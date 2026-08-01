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В Красноярском крае утонула женщина

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде — в Ирбейско-Саянском округе утонула женщина.

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде — в Ирбейско-Саянском округе во время купания утонула женщина.

Как сообщает ГУ МЧС, все случилось сегодня на реке Анжа в районе села Агинское.

Тело погибшей извлекли из воды полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, спасатели неоднократно призывали жителей края соблюдать правила безопасности на акваториях: не купаться в запрещенных местах, в состоянии опьянения, а также следить за детьми.

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