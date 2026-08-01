Полиция, Росгвардия и кинологи охраняют порядок на торжествах в честь Серафима Саровского в Дивееве

Также генерал-лейтенант проинспектировал организацию охраны палаточного городка для паломников, который находится под круглосуточной защитой. Он проверил готовность наружных нарядов полиции и кинологов к обеспечению безопасности на территории монастыря и на улицах села, уделив особое внимание необходимости внимательного отношения к обращениям паломников и незамедлительного реагирования на любые просьбы о помощи.