Полиция, Росгвардия и кинологи охраняют порядок на торжествах в честь Серафима Саровского в Дивееве

В период проведения масштабных религиозных торжеств в селе Дивеево Нижегородской области правоохранительные органы усилили меры по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев прибыл в село для личного контроля за организацией охраны правопорядка на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и других силовых ведомств несут службу в круглосуточном режиме.
В ходе инспекции Юрий Арсентьев посетил контрольно-пропускные пункты, развёрнутые на въезде в село. На постах дежурят сотрудники Госавтоинспекции, управления по вопросам миграции и кинологи со служебными собаками. Правоохранители проверяют документы у прибывающих граждан, проводят осмотр транспортных средств и при необходимости пресекают нарушения.
Руководитель главка отметил слаженную работу подразделений и подчеркнул важность корректного, но тщательного контроля на въездных постах. По итогам осмотра он поручил усилить проверку автомобилей — в первую очередь на наличие запрещённых к проносу на территорию культовых объектов предметов и веществ.
Также генерал-лейтенант проинспектировал организацию охраны палаточного городка для паломников, который находится под круглосуточной защитой. Он проверил готовность наружных нарядов полиции и кинологов к обеспечению безопасности на территории монастыря и на улицах села, уделив особое внимание необходимости внимательного отношения к обращениям паломников и незамедлительного реагирования на любые просьбы о помощи.
На утреннем разводе с личным составом МО МВД России «Дивеевский» Юрий Арсентьев обозначил приоритетные задачи на предстоящие сутки. В ходе проверки он лично осмотрел экипировку нарядов, убедился в наличии у сотрудников всех необходимых средств связи и спецсредств, а также оценил готовность служебного транспорта к оперативному реагированию.
«В центре внимания — обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка в условиях массового пребывания паломников в селе Дивеево. Рассчитываю на вашу готовность к любым ситуациям и профессионализм. Оперативную обстановку буду держать на личном контроле», — заявил генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.
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