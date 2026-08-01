Российская армия контролирует противовоздушную оборону у Азовского побережья

Российские военные контролируют воздушную оборону на побережье Азовского моря. Об этом сообщил военный корреспондент телеканала RT Влад Андрица.
По его словам, бойцы сбивают украинские беспилотники, которые направляются как в сторону Крыма, так и в другие регионы страны.
Военные рассказали, что на участке отряда «Барс-Сармата» из каждых десяти беспилотников уничтожают не меньше восьми.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что губернатор Глеб Никитин передал резервистам «БАРС-НН» 45 единиц техники.
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