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Российская армия контролирует противовоздушную оборону у Азовского побережья

Бойцы сбивают украинские беспилотники, которые направляются как в сторону Крыма, так и в другие регионы страны.

Источник: Нижегородская правда

Российские военные контролируют воздушную оборону на побережье Азовского моря. Об этом сообщил военный корреспондент телеканала RT Влад Андрица.

По его словам, бойцы сбивают украинские беспилотники, которые направляются как в сторону Крыма, так и в другие регионы страны.

Военные рассказали, что на участке отряда «Барс-Сармата» из каждых десяти беспилотников уничтожают не меньше восьми.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что губернатор Глеб Никитин передал резервистам «БАРС-НН» 45 единиц техники.

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