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В Воронеже пенсионерка за полгода перевела аферистам более 28 млн рублей

71-летняя местная жительница стала жертвой мошеннической схемы с участием лже-сотрудников госорганов и спецслужб. Полиция возбудила уголовное дело.

Источник: Freepik

В полицию обратилась 71-летняя жительница Воронежа, которая стала жертвой мошеннической схемы с участием лже-сотрудников госорганов и спецслужб.

В конце марта пенсионерке позвонила «сотрудница местной администрации». Чтобы якобы уточнить трудовой стаж, женщина сообщила код из СМС-сообщения. Через некоторое время мошенники начали звонить потерпевшей от лица сотрудников ФСБ. Они убедили пожилую женщину, что её персональные данные скомпрометированы, а на её имя оформлены многочисленные кредиты. С этого момента и вплоть до 24 июля от пенсионерки требовали снимать наличные в банках и передавать их курьерам. Суммы варьировались от 200 тысяч до 1,3 миллиона рублей за один визит. Под давлением мошенников потерпевшая продала квартиру, а вырученные 4 850 000 рублей передала мошенникам.

Курьеры вручали женщине поддельные «акты приёма и передачи», уверяя в сохранности сбережений. Однако позже жертва усомнилась в происходящем и обратилась в Центробанк, где ей подтвердили факт аферы. Общий ущерб составил 28 184 000 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

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