В Воронеже пенсионерка за полгода перевела аферистам более 28 млн рублей

В конце марта пенсионерке позвонила «сотрудница местной администрации». Чтобы якобы уточнить трудовой стаж, женщина сообщила код из СМС-сообщения. Через некоторое время мошенники начали звонить потерпевшей от лица сотрудников ФСБ. Они убедили пожилую женщину, что её персональные данные скомпрометированы, а на её имя оформлены многочисленные кредиты. С этого момента и вплоть до 24 июля от пенсионерки требовали снимать наличные в банках и передавать их курьерам. Суммы варьировались от 200 тысяч до 1,3 миллиона рублей за один визит. Под давлением мошенников потерпевшая продала квартиру, а вырученные 4 850 000 рублей передала мошенникам.