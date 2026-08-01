В Волгограде задержали девушку, принявшую дым от пожара на складе Wb за дождевое облако

В Волгограде силовики задержали еще двоих волгоградцев, разместивших в интернете фото и видео последствий атаки БПЛА 31 июля. Молодого человека и девушку допросили после того, как опубликованный ими в волгоградских соцсетях контент появился в украинских телеграм-каналах. И если парень утверждает, что «не подумал, не знал», то девушка уверяет, что дым от пожара она вообще приняла за «дождевое облако».