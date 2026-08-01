В Курагинском округе подростки на питбайке врезались в «Ниву» и улетели в кювет

А вот родителю грозит сразу несколько наказаний. За то, что он передал управление мотоциклом человеку без прав, за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка ему грозит административная ответственность. Кроме этого, возможно заведение уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для его жизни деяния. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.