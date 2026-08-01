Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российский самолет Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи, совершил демонстрационный полет в Казани, сообщил Минпромторг РФ.

Источник: Минпромторг России

«В рамках авиационного праздника “Я выбираю небо” с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — филиала АО “Туполев” (входит в ОАК ГК “Ростех”) — состоялся первый демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи», — говорится в сообщении.

Проект реализован при поддержке Минпромторга на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО «Туполев». Как рассказали в министерстве, на ливрее самолета изображена птица Алконост — фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

«Выбор классического шедевра живописи для ливреи современного лайнера не случаен и символизирует неразрывную связь между культурным наследием и современными технологиями», — подчеркнули в Минпромторге.

Ожидается, что борт с изображением райской птицы будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы. Их строительство ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента России Владимира Путина.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше