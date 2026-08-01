Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет

«В рамках авиационного праздника “Я выбираю небо” с Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — филиала АО “Туполев” (входит в ОАК ГК “Ростех”) — состоялся первый демонстрационный полет самолета Ту-214 в специальной ливрее, посвященной 170-летию Государственной Третьяковской галереи», — говорится в сообщении.
Проект реализован при поддержке Минпромторга на основании соглашения между Государственной Третьяковской галереей и АО «Туполев». Как рассказали в министерстве, на ливрее самолета изображена птица Алконост — фрагмент картины Виктора Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».
«Выбор классического шедевра живописи для ливреи современного лайнера не случаен и символизирует неразрывную связь между культурным наследием и современными технологиями», — подчеркнули в Минпромторге.
Ожидается, что борт с изображением райской птицы будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы. Их строительство ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента России Владимира Путина.