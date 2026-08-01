Ту-214 в спецливрее в честь Третьяковки совершил демонстрационный полет

Ожидается, что борт с изображением райской птицы будет использоваться для транспортировки произведений искусства из Третьяковской галереи в новые культурно-образовательные и музейные комплексы. Их строительство ведется во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе по поручению президента России Владимира Путина.