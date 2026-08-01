В Калининграде на Аллее Смелых открылось стоматологическое отделение для взрослых

В Калининграде на Аллее Смелых, 109, открылось новое стоматологическое отделение, в котором взрослые пациенты смогут проходить лечение по ОМС. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, после закрытия отделения в ЦГКБ жителям приходилось обращаться в другие подразделения.
«Спрос на стоматологическую помощь по ОМС в регионе большой. И для Московского района это первое подобное учреждение. Отделение снимет часть накопившейся нагрузки на этом направлении и позволит большему числу жителей получить лечение без долгого ожидания», утверждают в минздраве.
На капремонт помещений и закупку современного оборудования было направлено порядка 30 млн рублей. В отделении трудятся 12 специалистов в две смены. В среднем принимать смогут около 200 человек в день, отмечается в сообщении.