Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки волгоградцев массово переплыли Волгу

Массовый заплыв через Волгу под контролем спасателей состоялся в центре Волгограда. Как сообщили в.

Массовый заплыв через Волгу под контролем спасателей состоялся в центре Волгограда. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, за безопасностью на воде следили Краснослободское и Центральное поисково-спасательные подразделения.

— Работа спасателей позволила провести заплыв без происшествий и в полном соответствии с мерами безопасности, — сообщили в оперативном ведомстве.

Отметим, что подобный заплыв требует тщательной подготовки и является целым испытанием для спортсменов. Сильное течение реки, с которым приходиться бороться во время заплыва пловцам, сильно изматывает, относя спортсменов от курса.

Фото: ГКУ Служба спасения.