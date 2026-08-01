В селе Началово Астраханской области построили женскую консультацию

Модульная женская консультация начала работать в селе Началово Астраханской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Проектная мощность новой консультации составляет 95 посещений в смену. Это позволит обеспечить амбулаторной акушерско-гинекологической помощью более 18 тысяч женщин Приволжского района.
В учреждении работают кабинет функциональной диагностики, дневной стационар, психолог и процедурный кабинет. Также поставили аппарат УЗИ, электрокардиограф (ЭКГ) и аппарат кардиотокографии (КТГ).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.