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В селе Началово Астраханской области построили женскую консультацию

Проектная мощность составляет 95 посещений в смену.

Модульная женская консультация начала работать в селе Началово Астраханской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Проектная мощность новой консультации составляет 95 посещений в смену. Это позволит обеспечить амбулаторной акушерско-гинекологической помощью более 18 тысяч женщин Приволжского района.

В учреждении работают кабинет функциональной диагностики, дневной стационар, психолог и процедурный кабинет. Также поставили аппарат УЗИ, электрокардиограф (ЭКГ) и аппарат кардиотокографии (КТГ).

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.