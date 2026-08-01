20 полотен из Третьяковки выставлены в НГХМ к 250-летию ступинской школы

«Когда-то личность Александра Васильевича Ступина не нуждалась в представлении, а теперь мы заново рассказываем историю этого удивительного художника и педагога… Говоря современным языком, Ступин готовил кадры для работы в регионах и был в этом деле первопроходцем», — сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.