20 полотен из Третьяковки выставлены в НГХМ к 250-летию ступинской школы

В Нижегородском художественном музее при партнёрстве с Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем начала работать выставка «Арзамасская академия», посвящённая к 250-летию создателя арзамасской художественной школы Александра Ступина.
Об этом сообщает минкультуры Нижегородской области. Экспозиция расположилась в Губернаторском доме (корпусе НГХМ/Руссвое искусство).
Ступинская школа стала первой в России провинциальной частной художественной школой, она подготовила полторы сотни достойных учеников.
«Когда-то личность Александра Васильевича Ступина не нуждалась в представлении, а теперь мы заново рассказываем историю этого удивительного художника и педагога… Говоря современным языком, Ступин готовил кадры для работы в регионах и был в этом деле первопроходцем», — сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.
В экспозиции — около сотни 100 произведений живописи и графики из собраний НГХМ и Арзамасского историко-художественного музея. Кроме того, 20 полотен, включая шедевр выпускника ступинской академии Василия Перова «Охотники на привале», передала на выставку Третьяковка. Полотно недавно вернулось с масштабной реставрации.
«Третьяковская галерея не одно десятилетие партнёрствует с Нижегородским художественным музеем. На эту выставку мы выдали 20 картин — в основном, это знаковые произведения для нашего собрания…» — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяны Юденковой.
Ранее мы рассказывали о жизни великого выпускника ступинской школы, гения критического реализма Василия Перова, в том числе о годах его учёбы в Арзамасе.