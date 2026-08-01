Под Воронежем продавца маркетплейса обвиняют в пиратстве

Как оказалось, в феврале 2025 года мужчина, зарегистрированный как продавец на маркетплейсе, выставил на продажу печатную продукцию с иллюстрациями, на которые у него не было прав. Речь идет о нескольких позициях, где использовались охраняемые законом объекты изобразительного искусства.