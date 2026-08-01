В Брянске центр «Мой бизнес» подготовил две новые бесплатные консультации

Брянский областной центр оказания услуг «Мой бизнес» запускает две новые бесплатные консультации для субъектов малых и средних предприятий (МСП) по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в учреждении.
Первая консультация — по деловой коммуникации — поможет выстроить систему общения, которая напрямую влияет на выручку. Эксперт разберет типичные ошибки как в переговорах с клиентами, так и внутри команды, подберет эффективные каналы и форматы взаимодействия под конкретный бизнес.
Вторая консультация посвящена продвижению в сервисах «Яндекса». Предприниматели получат разбор и настройку продвижения в «Яндекс бизнесе» и «Яндекс директе»: упаковку карточки, работу с репутацией, настройку рекламных кампаний и регулярную оптимизацию.
Мероприятия бесплатны, проходят индивидуально по предварительной записи. Это два самостоятельных направления — с разными экспертами и фокусом. Запись на консультации по деловой коммуникации и продвижению в сервисах «Яндекса» раздельная.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.