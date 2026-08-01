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В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего туриста из Воронежа

В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего 5 дней назад туриста из Воронежа.

Источник: РИА Новости

НАЛЬЧИК, 1 авг — РИА Новости. Спасатели нашли в горах Северной Осетии тело пропавшего пять дней назад туриста из Воронежа, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«Специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело пропавшего 43-летнего туриста в районе скалы “Бараньи лбы” при выходе на плато Мидаграбинского ледника, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов, остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России.

В поисках участвовали более 20 спасателей.

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