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«Нижегородское метро» объявило о закупке Volga за 9,28 млн рублей

Муниципальное предприятие планирует приобрести кроссовер в лизинг на пять лет.

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» намерено купить в лизинг автомобиль Volga K50 2026 года выпуска.

Об этом сообщается на портале государственных закупок. Машину либо её эквивалент должны доставить в пределах 20 дней со дня подписания договора в электродепо «Пролетарское». Предполагаемая мощность авто — от 238 до 299 лошадиных сил, цвет- непременно тёмный. Итоги аукциона по выбору поставщика машины должны подвести 20 августа 2026 года.

Ранее о приобретении автомобиля Volga заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.