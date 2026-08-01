«Нижегородское метро» объявило о закупке Volga за 9,28 млн рублей

Об этом сообщается на портале государственных закупок. Машину либо её эквивалент должны доставить в пределах 20 дней со дня подписания договора в электродепо «Пролетарское». Предполагаемая мощность авто — от 238 до 299 лошадиных сил, цвет- непременно тёмный. Итоги аукциона по выбору поставщика машины должны подвести 20 августа 2026 года.