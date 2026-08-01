Донские полицейские задержали 46-летнего шахтинца за кражу техники

По данным предварительного следствия, в июне 2026 года 46-летний местный житель, перепрыгнув через забор, попал на территорию частного дома. Затем через открытое металлопластиковое окно он забрался в чужой дом, откуда похитил телевизор и роутер. Вскоре мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Во время осмотра места происшествия эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли след протектора обуви и следы пальцев рук, которые оставил злоумышленник. В ходе обыска на месте жительства фигуранта стражи порядка изъяли краденую технику и вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которое направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.