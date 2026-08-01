«Плачущий» святой помог обнаружить росписи знаменитого Эрьзи в храме Татарстана

За четыре года работы у Ковалинского он расписал 18 храмов. Из них — 11 в Казанской губернии. С 1896 года художник творил уже по собственным эскизам. Как раз тогда его артель и подрядили в одно из вотяцких сел. Сам Эрьзя его не называет. Но Артур Тумаков нашел зацепки. Известно, что село находилось в 120 верстах от Казани. Упоминал Эрьзя и сюжеты фресок. Как пояснил Артур Тумаков, в конце XIX века в Мамадышском уезде было всего два вотяцких села. Ошторму‑Юмью от Казани отделяли те самые 120 верст. Обратил исследователь внимание и на стилистическое сходство росписей Казанской церкви и Софийского собора села Лаишево, где авторство Эрьзи установлено точно.