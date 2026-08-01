«Плачущий» святой помог обнаружить росписи знаменитого Эрьзи в храме Татарстана

Включение церкви Казанской иконы Божией Матери в реестр ОКН народов РФ — настоящий подарок Степану Эрьзе, чей 150‑летний юбилей празднуют в этом году. Приятную новость сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.
Как следует из заключения госэкспертизы, деревянный храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен в 1843 году на средства местных прихожан. А проживали в селе преимущественно удмурты (вотяки). Церковь много чем примечательна в историко‑архитектурном плане, но жемчужиной ее, несомненно, являются росписи, сделанные рукой Степана Эрьзи. В экспертизе фрески подробно описаны, вот только об их авторстве ни слова. Но почему? Есть сомнения? В Комитете РТ по охране ОКН разводят руками: причины умолчания им неведомы.
Обратились в Международный фонд искусств имени Степана Эрьзи (Москва). Его вице‑президент Елена Бутрова много лет занимается изучением наследия скульптора. Она не сомневается в авторстве работ, но предысторию посоветовала узнать от казанского краеведа Артура Тумакова. Именно он провел расследование и сделал вывод, что росписи делал Эрьзя.
Азы иконописи Степан Нефедов (псевдоним «Эрьзя» он начнет использовать в начале 1900‑х годов) постиг в родном Алатырском уезде. А в 1893 году 17‑летний паренек приехал в Казань — жаждал учиться дальше. Спустя год устроился в мастерскую Петра Ковалинского — одного из лучших иконописцев казанского края. Он быстро проявил свое дарование, и мастер сделал его своей правой рукой «с жалованием три целковых в месяц плюс хозяйские харчи».
За четыре года работы у Ковалинского он расписал 18 храмов. Из них — 11 в Казанской губернии. С 1896 года художник творил уже по собственным эскизам. Как раз тогда его артель и подрядили в одно из вотяцких сел. Сам Эрьзя его не называет. Но Артур Тумаков нашел зацепки. Известно, что село находилось в 120 верстах от Казани. Упоминал Эрьзя и сюжеты фресок. Как пояснил Артур Тумаков, в конце XIX века в Мамадышском уезде было всего два вотяцких села. Ошторму‑Юмью от Казани отделяли те самые 120 верст. Обратил исследователь внимание и на стилистическое сходство росписей Казанской церкви и Софийского собора села Лаишево, где авторство Эрьзи установлено точно.
А выявили фрески в буквальном смысле по знаку свыше. В 2010 году в возрождаемом храме (в советские годы был превращен в клуб) решили провести рождественскую елку. Собрался народ. «На одну из прихожанок стала капать вода. Она смотрит вокруг себя и ничего не видит. Стали искать место, откуда капало, и вскрыли лист фанеры, а за ним обнаружили изображение святого, у которого из разбитого ока сочилась красная жидкость (когда заколачивали стены фанерой, гвоздем попали в правое око)», — описал историю мироточения со слов местных жителей Артур Тумаков в своем труде «История православных приходов Кукморской округи
Росписи находились в ужасном состоянии. Поначалу их закрыли стеклом — средств на восстановление не было. Затем долго и безуспешно искали мастеров. Когда в 2015 году в село приехал из Приморья художник‑реставратор Константин Антипов, то местные восприняли это как чудо. После осмотра он принялся за спасение фресок — их пожирал грибок. Управился за полгода. И даже денег не взял.
Вот только к качеству работ большие вопросы у Елены Бутровой. Реставрацией это можно назвать с большой натяжкой: художник как умел поновил росписи. И теперь уже практически невозможно провести их химико‑физическую экспертизу. А потому и подтвердить авторство строго «по науке» — задача сложная. Возможно, поэтому ученый, проводивший экспертизу для включения церкви в реестр ОКН, обошел стороной этот момент. Впрочем, Казанской церкви еще повезло. По словам Елены Бутровой, еще в одном татарстанском храме, в селе Верхний Услон, росписи Эрьзи просто смыли со стен во время ремонта.
Искусствовед надеется, что удачнее сложится судьба фресок в Софийском соборе Лаишева, который тоже сейчас возрождают. Его настоятель, отец Сергий, с пониманием относится к этому вопросу. И хотя находящиеся в плачевном состоянии росписи не красят храм, он терпеливо ждет, когда найдутся средства на квалифицированную реставрацию.