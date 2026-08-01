Мотоциклист опрокинулся на трассе «Сибирь» в Красноярском крае, пассажир погиб

1 августа в Козульском районе случилась смертельная авария с участием мотоцикла. На 719 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» 41-летний водитель Honda ехал со стороны Красноярска в направлении Ачинска. По предварительным данным, он не справился с управлением. В итоге мотоцикл перевернулся и «впечатался» в барьерное ограждение.