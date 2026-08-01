Охоту ястреба-тетеревятника запечатлели в Нижегородской области

В Балахнинском округе охотинспектор снял на видео редкие кадры охоты ястреба‑тетеревятника.
Этот дневной хищник живёт в Нижегородской области, чаще всего в заволжских лесах. Часть птиц остаётся здесь круглый год, а часть кочует. Тетеревятники строго охраняют свою территорию и прогоняют чужаков. По размеру они крупнее других соколов в регионе — размах их крыльев больше метра.
Если вы встретите такого ястреба, не подходите близко, говорят специалисты. Лучше наблюдать за ним издалека.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что семью лосей, прогуливающихся по лесу, заметили в Воротынском районе.