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Охоту ястреба-тетеревятника запечатлели в Нижегородской области

Этот дневной хищник живёт в регионе, чаще всего в заволжских лесах.

Источник: Нижегородская правда

В Балахнинском округе охотинспектор снял на видео редкие кадры охоты ястреба‑тетеревятника.

Этот дневной хищник живёт в Нижегородской области, чаще всего в заволжских лесах. Часть птиц остаётся здесь круглый год, а часть кочует. Тетеревятники строго охраняют свою территорию и прогоняют чужаков. По размеру они крупнее других соколов в регионе — размах их крыльев больше метра.

Если вы встретите такого ястреба, не подходите близко, говорят специалисты. Лучше наблюдать за ним издалека.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что семью лосей, прогуливающихся по лесу, заметили в Воротынском районе.