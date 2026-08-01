Опасных превышений в воздухе Уфы после атаки БПЛА не выявили

Специалисты Минэкологии Башкирии проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. Исследования проводились с помощью передвижной экологической лаборатории, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
Во время мониторинга специалисты взяли пробы на содержание различных загрязняющих веществ. В частности, воздух проверяли на бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород. Одновременно за состоянием воздуха в городе круглосуточно следят автоматизированные станции контроля.
По словам Нияза Фазылова, результаты лабораторных исследований и данные стационарных постов не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Наблюдение за качеством атмосферного воздуха в Уфе продолжается. Ситуация остается на контроле Минэкологии республики.