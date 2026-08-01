Выходец из Камышина актёр Вячеслав Чепурченко задолжал налоговой 825 тысяч

Актёр Вячеслав Чепурченко провинился перед ФНС — выходец из города Камышина Волгоградской области задолжал налоговой 825 тысяч рублей, пишет «Звездач».
И, похоже, это уже становится традицией — год назад, в июле 2025-го любимца публики обвинили в неуплате 22 тысяч 873 рублей по обязанностям индивидуального предпринимательства.
Вероятно, актёр просто не успевает следить за всеми счетами. Уроженец Ростова-на-Дону, выросший в Камышине, где в театре служила его мама, активно снимается. В настоящее время он участвует в пяти проектах, ещё три фильма с его участием уже вышли в 2026 году на экраны, в том числе, «История его служанки», где Чепурченко исполнил одну из главных ролей.
Ранее стало известно, что другая именитая волгоградка — олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не рассчиталась за заброшенный дачный участок в Среднеахтубинском районе.