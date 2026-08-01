Выходец из Камышина актёр Вячеслав Чепурченко задолжал налоговой 825 тысяч

Вероятно, актёр просто не успевает следить за всеми счетами. Уроженец Ростова-на-Дону, выросший в Камышине, где в театре служила его мама, активно снимается. В настоящее время он участвует в пяти проектах, ещё три фильма с его участием уже вышли в 2026 году на экраны, в том числе, «История его служанки», где Чепурченко исполнил одну из главных ролей.