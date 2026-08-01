Гороскоп на 2 августа: Козероги получат неожиданное известие

♋Рак: Раков 2 августа ожидает день, наполненный эмоциональными перепадами и необходимостью балансировать между личными желаниями и обязанностями. Семейные дела могут выйти на первый план, требуя компромиссов или жертв. Например, решение одного из родственников повлияет на ваши планы, заставив пересмотреть приоритеты. Важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им полностью контролировать действия. В профессиональной сфере возможны неожиданные предложения, связанные с переездом или сменой формата работы. Вечером вас может потянуть на уединение, где вы сможете переосмыслить происходящее. Этот день также связан с заботой о здоровье — возможно, потребуется обратить внимание на давно игнорируемую проблему. Неожиданный гость или звонок внесут элемент непредсказуемости в ваше расписание.