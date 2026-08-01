Подмосковные атлеты выиграли командный зачет чемпионата России

Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата России по легкой атлетике, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Состязание провели при поддержке государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли с 23 по 26 июля в Екатеринбурге на стадионе «Калининец». Участниками стали более 800 спортсменов со всей страны. Представители Московской области завоевали в общей сложности 27 медалей: 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых, набрав 849 очков. Отметим, чемпионат России является главным национальным стартом сезона и определяет состав сборной страны для участия в международных соревнованиях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.