В станице Тбилисской Краснодарского края пройдет историческая экскурсия

Экскурсия «Прогулка по родным улицам», организованная Тбилисским районным домом культуры, пройдет 14 августа в станице Тбилисской Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте, действующей при поддержке нацпроекта «Семья».
Краеведческий маршрут «Путешествие по родным улицам» посвящен истории станицы Тбилисской и ее главной артерии — улице Первомайской. Участники узнают малоизвестные факты о застройке улицы, услышат истории купцов, ремесленников и знаменитых земляков, увидят здания дореволюционной и советской эпохи. Билеты доступны по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.