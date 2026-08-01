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В станице Тбилисской Краснодарского края пройдет историческая экскурсия

Краеведческий маршрут будет посвящен главной артерии населенного пункта — улице Первомайской.

Экскурсия «Прогулка по родным улицам», организованная Тбилисским районным домом культуры, пройдет 14 августа в станице Тбилисской Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте, действующей при поддержке нацпроекта «Семья».

Краеведческий маршрут «Путешествие по родным улицам» посвящен истории станицы Тбилисской и ее главной артерии — улице Первомайской. Участники узнают малоизвестные факты о застройке улицы, услышат истории купцов, ремесленников и знаменитых земляков, увидят здания дореволюционной и советской эпохи. Билеты доступны по ссылке.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.