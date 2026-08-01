В Верхневолжье стартовал фестиваль «Герои трех эпох»

Фестиваль «Герои трех эпох» стартовал 1 августа в городе Торжке. Двухдневное мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Уточним, что фестиваль проходит на территории Новоторжского кремля. Он посвящен трем временным периодам, связанным с военной историей города. Первый — средневековье. Он отражает события 1238 года. Зрители увидят реконструкцию периода, когда жители Торжка две недели сдерживали монгольские войска под командованием полководца Батыя, не позволив врагу дойти до Великого Новгорода.
Также гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу Смутного времени. Эта часть программы посвящена героизму русско‑шведского ополчения под командованием воеводы Михаила Скопина‑Шуйского. Атмосферу эпохи передаст конное шоу с всадниками. Также для гостей будет работать площадка «Стрелецкий двор», организуют ярмарочные игры.
Третий период охватывает события Великой Отечественной войны в 1941—1942 годах. Тогда Торжок выдержал более 1800 авианалетов. На интерактивных площадках гостей ждут «Солдатский привал», исторический тир и тематическая фотоплощадка.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.