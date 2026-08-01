Бесплатный мессенджер и больничные для самозанятых: 9 важных нововведений, которые ждут калининградцев в августе

7. Управляющие компании, которые не пускают операторов связи в дома для установки и обслуживания оборудования, будут платить штрафы. Для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч рублей, для самих УК — от 100 до 500 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастут, а должностное лицо могут дисквалифицировать на срок до трех лет.