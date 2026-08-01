Бесплатный мессенджер и больничные для самозанятых: 9 важных нововведений, которые ждут калининградцев в августе

«Клопс» подготовил традиционный обзор изменений, которые ждут калининградцев с августа. Они касаются налогов, защиты от мошенников, поддержки военных и рекламы вина.
Социальная поддержка.
1. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам (например, в случае болезни или смерти близких).
2. Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получают право на первоочередное зачисление в школы и детские сады.
3. Самозанятые, кто в январе 2026 года подал заявку на участие в эксперименте по добровольному страхованию и начал платить взносы, получат право на выплаты по больничным.
Налоги.
4. Для всех, кто зарегистрирован на портале «Госуслуги», он станет основным способом получения налоговых уведомлений. По умолчанию они будут приходить в личный кабинет, а бумажные письма по почте отправлять перестанут. Бумажный вариант сохранится только для тех, кто не зарегистрирован на портале или специально откажется от электронного способа.
Цифровая среда.
5. Вводится уголовная ответственность за нарушения при заключении договоров связи с иностранцами. Например, за продажу сим-карты без указания IMEI-кода устройства грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы или даже лишение свободы до 1 года.
6. Ужесточается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки. Если это сделано из корыстных побуждений или группой лиц, можно сесть в тюрьму на срок до 4 лет.
Связь.
7. Управляющие компании, которые не пускают операторов связи в дома для установки и обслуживания оборудования, будут платить штрафы. Для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч рублей, для самих УК — от 100 до 500 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастут, а должностное лицо могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
8. Использование национального мессенджера Max не будет расходовать пакеты мобильного трафика. Обнуление касается звонков, сообщений, отправки файлов и работы встроенных сервисов. Это закрепили в соглашении операторы «большой четверки».
Реклама.
9. Отечественным винодельням разрешили размещать наружную рекламу в регионах, где они находятся. В рекламе можно рассказывать о видах продукции (вино, игристое вино), но без использования самих брендов и изображений бутылок.