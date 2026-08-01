Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали о частоте мытья головы в летний период

Расстроим, но волшебной формулы не существует.

Источник: Комсомольская правда

В летнее время обязательно нужно смотреть за состоянием головы и волос. В жару волосы могут выгореть, а голова грязниться быстрее. В дождливую погоду на корнях также скапливается грязь и бактерии. Об основных правилах сообщает телегам-канал «Бокал-прессека» со ссылкой на нижегородского трихолога Татьяну Варенову.

Врач Татьяна Варенова поделилась, что на частоту мытья влияет множество факторов. Например, как часто наносятся стайлинговые средства на прикорневую зону и по длине, какой у вас тип кожи и даже темп жизни.

— Ежедневные тренировки, работа в головном уборе, частый стайлинг — все это требует более частого очищения, и в этом нет ничего плохого, — рассказывает трихолог.

Татьяна Варенова отметила, что осадки также грязнят волосы, но не служат причиной их выпадения.

— Скорее всего, заканчивается фаза их активного роста, — уточняет врач.

Нижегородцам напомнили, что шампуни для очищения кожи головы важно подбирать под свой тип. В таком случае даже ежедневное мытье не сможет навредить вашей шевелюре.