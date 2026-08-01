Нижегородцам рассказали о частоте мытья головы в летний период

В летнее время обязательно нужно смотреть за состоянием головы и волос. В жару волосы могут выгореть, а голова грязниться быстрее. В дождливую погоду на корнях также скапливается грязь и бактерии. Об основных правилах сообщает телегам-канал «Бокал-прессека» со ссылкой на нижегородского трихолога Татьяну Варенову.