Калининградка потеряла 1,1 млн рублей при покупке машины через соцсеть

50-летняя женщина перевела деньги за «Хендэ» в два транша, после чего продавец исчез. Возбуждено уголовное дело. В Калининграде 50-летняя местная жительница лишилась 1,1 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет. В социальной сети она нашла объявление о продаже иномарки, связалась с продавцом в мессенджере и перевела ему двумя…