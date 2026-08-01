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Калининградка потеряла 1,1 млн рублей при покупке машины через соцсеть

50-летняя женщина перевела деньги за «Хендэ» в два транша, после чего продавец исчез. Возбуждено уголовное дело. В Калининграде 50-летняя местная жительница лишилась 1,1 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет. В социальной сети она нашла объявление о продаже иномарки, связалась с продавцом в мессенджере и перевела ему двумя…

Источник: Янтарный край

50-летняя женщина перевела деньги за «Хендэ» в два транша, после чего продавец исчез. Возбуждено уголовное дело.

В Калининграде 50-летняя местная жительница лишилась 1,1 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет. В социальной сети она нашла объявление о продаже иномарки, связалась с продавцом в мессенджере и перевела ему двумя траншами 1,1 млн рублей. Лжепродавец пообещал оформить документы и доставить машину, но после получения денег перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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