В главном корпусе ВолгГМУ поселилась хищная птица

Орнитологическую загадку помог разгадать профессор кафедры анестезиологии и реанимации Института НМФО ВолгГМУ Александр Попов, который, будучи заядлым рыболовом, не раз встречал этого хищника в степях Волгоградской области. По его словам, это вовсе не сокол, а пустельга обыкновенная — представитель отряда соколообразных, но более мелкая и не пригодная для классической соколиной охоты. К слову, своё название птица получила от слова «пустой» — из-за непригодности к охотничьим целям, а латинское имя переводится как «звенящий» за характерный голос.