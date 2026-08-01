Трихолог Варенова рассказала, как часто летом надо мыть голову

График мытья головы в летнее время зависит от индивидуальных особенностей, в том числе от образа и ритма жизни.
Об этом сообщила трихолог из Нижнего Новгорода Татьяна Варенова в Max-канале «Бокал пресссека».Правил, обязательных для всех, в этом смысле не существует, объясняет специалист — всё определяют тип кожи головы и ритм жизни её хозяина. Если вы каждый день тренируетесь, часто работаете в головном уборе и выполняете стайлинг, волосы нуждаются в более частом очищении, считает Татьяна Варенова.
Частое мытьё головы, даже ежедневное, не вредно как таковое, вред могут нанести неправильно подобранные шампуни, которые вам не подходят, напоминает эксперт. Нынешним летом на Нижегородскую область обрушились обильные дожди. «Если после дождевой воды у вас начали выпадать волосы, скорее всего, заканчивается фаза их активного роста или они ушли в фазу покоя», — резюмирует трихолог.
Ранее Татьяна Варенова предупредила нижегородцев о риске облысения из-за палящего солнца.