Трихолог Варенова рассказала, как часто летом надо мыть голову

Об этом сообщила трихолог из Нижнего Новгорода Татьяна Варенова в Max-канале «Бокал пресссека».Правил, обязательных для всех, в этом смысле не существует, объясняет специалист — всё определяют тип кожи головы и ритм жизни её хозяина. Если вы каждый день тренируетесь, часто работаете в головном уборе и выполняете стайлинг, волосы нуждаются в более частом очищении, считает Татьяна Варенова.