В поселке Навля Брянской области обновят поликлинику

Поликлинику в поселке Навля в Брянской области отремонтируют при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
В лечебном учреждении продумывают новые подходы к зонированию пространства и организации рабочих мест врачей. Например, наиболее востребованные у пациентов специалисты будут вести прием на нижних этажах. Это позволит сделать визит к медикам более комфортным, уточнили в центре.
Внутри поликлиники уже меняют перегородки. Так, на месте старых возводят новые кирпичные стены. На втором и третьем этажах выравнивают полы, готовят помещения к чистовой отделке.
Во время ремонта специалисты полностью заменят в здании инженерные системы и коммуникации. Кабинеты оснастят новой мебелью, а для медицинских работников оборудуют зоны отдыха.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.