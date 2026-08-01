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В Подольске презентовали проект «Лига атлетов России»

Эта инициатива делает массовый спорт доступным, понятным и прозрачным.

Источник: Национальные проекты России

Презентация Всероссийского физкультурного проекта «Лига атлетов России» состоялась 25 июля в парке культуры и отдыха им. В. Талалихина в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Мероприятие прошло при поддержке государственной программы «Спорт России».

Уточним, что «Лига атлетов России» (ЛАР) — это проект для массовых соревнований по воздушно-силовой атлетике. Он делает массовый спорт доступным, понятным и прозрачным. В частности, проект упрощает участие в стартах, вводит единые правила зачета и позволяет отслеживать свой прогресс в едином рейтинге.

Во время презентации местные юные спортсмены выполнили нормативные комплексы упражнений. Так, ребята отжимались, приседали и подтягивались на скорость.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.