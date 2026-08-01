В Смоленске пройдет летний гастрофестиваль

Фестиваль «ГастроЛето в Смоленске» пройдет 8−9 августа на пешеходных улицах Глинки и Коммунистической, сообщили в Молодежном центре-музее имени адмирала Нахимова. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Уточняется, что фестиваль пройдет уже в пятый раз. На мероприятии представят лучшие блюда из разных регионов России. Гости смогут попробовать мясные деликатесы, фермерскую молочную продукцию и авторские угощения, приготовленные по уникальным рецептам.
Главным нововведением этого года станет открытие специальной улицы «СВОЕ. РОДНОЕ». На ней будут презентованы экологичные и натуральные продукты от местных производителей. Помимо этого, шеф-повара проведут открытые мастер-классы по приготовлению популярных блюд. А для самых маленьких посетителей будет работать специальная детская зона с кулинарными играми и ремесленными занятиями.
Кроме того, в течение двух дней на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы и артисты. А на ярмарке все желающие смогут приобрести понравившиеся продукты. Подчеркивается, что вход на фестиваль свободный.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.