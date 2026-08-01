В Смоленске пройдет летний гастрофестиваль

Главным нововведением этого года станет открытие специальной улицы «СВОЕ. РОДНОЕ». На ней будут презентованы экологичные и натуральные продукты от местных производителей. Помимо этого, шеф-повара проведут открытые мастер-классы по приготовлению популярных блюд. А для самых маленьких посетителей будет работать специальная детская зона с кулинарными играми и ремесленными занятиями.