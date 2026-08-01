В Ростовской области вновь выставили на продажу бывшую типографию

На торги выставили двухэтажное нежилое здание площадью 623,9 кв. м и земельный участок площадью около 1,4 тыс. кв. м. Объект расположен в селе Ремонтное на улице Ленинской. Согласно техническому описанию, здание построено из кирпича на ленточном фундаменте из бетонных блоков, имеет железобетонные межэтажные и чердачные перекрытия, бетонные полы, деревянные оконные и дверные блоки. Инженерные коммуникации отсутствуют. Внутренняя отделка сохранилась лишь частично и представляет собой оштукатуренные стены. В документации отмечается, что объект длительное время не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном состоянии.