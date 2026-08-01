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На 818 млн рублей обманули шесть кооперативов жителей Ростовской области

Деятельность финансовой пирамиды расследуют следователи донского МВД.

На 818 млн рублей обманули вкладчиков в Ростовской области шесть кредитных потребительских кооперативов. Об этом сообщает «КП — Ростов». Деятельность финансовой пирамиды расследуют следователи донского МВД.

Уточняется, что следствие по факту хищения начали в феврале 2026 года. Тогда выяснилось, что почти десять лет жители Дона, Волгоградской области и Краснодарского края верили «финансистам», обещавшим высокие проценты по вкладам.

Изначально людям выплачивали проценты за счёт денег от новых вкладчиков, но при этом параллельно выводили средства с помощью фиктивных договоров займа на сотрудников кооперативов и их родственников.

Но всё вскрылось, когда приток новых вкладчиков снизился.

По информации представителя донского МВД, объём следственных действий превысил 20 томов уголовного дела, потерпевшими признали 820 граждан, но их может быть и больше. Уже подтверждён нанесённый материальный ущерб на сумму свыше 818 млн рублей. К уголовной ответственности привлечено 11 человек.

Те, кто ещё пострадал от кредитных потребительских кооперативов, могут сегодня обратиться в ближайшие отделы полиции.