Осенью в Рязанской области состоится фестиваль работающей молодежи

Фестиваль работающей молодежи состоится 8−10 сентября в Рязанской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие пройдет в формате выездного палаточного лагеря, сообщили в комитете по делам молодежи региона.
Данный фестиваль является ежегодным. Он направлен на развитие кадрового и творческого потенциала молодых специалистов. В программу мероприятия включены образовательные тренинги, спортивные состязания, командообразующие игры и культурно-досуговые события.
Участниками фестиваля могут стать представители трудовых коллективов предприятий и организаций Рязанской области в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация открыта до 23 августа. Пройти ее можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.