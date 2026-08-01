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Предприятие «Нижегородское метро» объявило о закупке нового кроссовера Volga K50

Автомобиль должен быть тёмного цвета и иметь мощность от 238 до 299 лошадиных сил.

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» планирует взять в лизинг автомобиль Volga K50 2026 года выпуска или похожую модель. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Машину должны привезти в течение 20 дней после подписания договора в электродепо «Пролетарское». Автомобиль должен быть тёмного цвета и иметь мощность от 238 до 299 лошадиных сил. Поставщика выберут на аукционе, итоги которого подведут 20 августа 2026 года.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил первый автомобиль Volga — кроссовер К50. Об этом глава региона написал в своём MAX-канале.