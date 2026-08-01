Предприятие «Нижегородское метро» объявило о закупке нового кроссовера Volga K50

Машину должны привезти в течение 20 дней после подписания договора в электродепо «Пролетарское». Автомобиль должен быть тёмного цвета и иметь мощность от 238 до 299 лошадиных сил. Поставщика выберут на аукционе, итоги которого подведут 20 августа 2026 года.