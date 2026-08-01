Что запрещено в Ильин день, 2 августа 2026 года

В этот день наши предки отмечали окончание сенокоса и начало сбора урожая. Устраивались воинские игрища, посвящение юношей в воины и принесение жертв — чаще всего быка или петуха. Празднование длилось целые две недели — с 20 июля по 2 августа. Считалось, что в этот день открывается сезон охоты («Волчьи выходы открываются»), а если затравить зверя, весь год охота будет удачной. Одновременно с этим в народном календаре — Ильин день, когда после которого, по поверью, купаться уже нельзя.