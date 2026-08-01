Что запрещено в Ильин день, 2 августа 2026 года

В светском календаре 2 августа — это день, когда небесная пехота, стальные магистрали и славянский гром сходятся в одной точке, редкий календарный уникум, в котором воинская доблесть, инженерный подвиг и языческая мощь сливаются в одном августовском дне.
День ВДВ — о «крылатой пехоте», о голубых беретах и девизе «Никто, кроме нас!».
День железнодорожника — о стальных магистралях, связавших страну, и о самом старом профессиональном празднике России.
И Перунов день — о боге-громовержце, о мужской силе и о ритме природы, который наши предки чтили задолго до появления паровозов и парашютов.
День ВДВ: от 12 парашютистов до «крылатой гвардии».
2 августа 1930 года на учениях под Воронежем десант из 12 военнослужащих впервые высадился с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах. Этот эксперимент показал: войска могут быстро оказаться в тылу противника. Так родились Воздушно-десантные войска — элита российской армии.
В 2006 году указом президента День ВДВ стал официальным памятным днём. Однако традиции сложились гораздо раньше. Голубые береты и тельняшки — отличительный знак десантников. Купание в фонтанах — не просто озорство: согласно поверью, десантники так стремятся быть ближе к небу, окунаясь в его отражение. А арбузы, по одной из версий, вошли в традицию после вывода войск из Афганистана. Покровитель ВДВ — пророк Илия, чья память также приходится на 2 августа, и который, как считается, «расчищает небо для удачного прыжка».
День железнодорожника: самый старый профессиональный праздник России.
В первое воскресенье августа, в 2026 году выпавшее на 2 августа, в России отмечают День железнодорожника. Это старейший профессиональный праздник страны. Он был учреждён в 1896 году приказом министра путей сообщения князя Хилкова в день рождения императора Николая I, при котором началось строительство первых российских железных дорог.
После революции праздник был забыт, но в 1936 году возрождён по инициативе самих железнодорожников. С 1940 года его отмечают в первое воскресенье августа — единственный выходной в то время. Сегодня российские железные дороги — это 85,6 тысячи километров путей, по которым ежедневно следуют тысячи поездов, а в отрасли трудятся сотни тысяч человек.
Перунов день: бог-громовержец, мужская сила и начало охоты.
В то же самое время 2 августа уходит корнями в славянскую древность — Перунов день, праздник в честь бога грома, молнии и покровителя воинов. В дохристианской Руси Перун считался одним из главных божеств, а его культ был особенно силён при князе Владимире до Крещения Руси.
В этот день наши предки отмечали окончание сенокоса и начало сбора урожая. Устраивались воинские игрища, посвящение юношей в воины и принесение жертв — чаще всего быка или петуха. Празднование длилось целые две недели — с 20 июля по 2 августа. Считалось, что в этот день открывается сезон охоты («Волчьи выходы открываются»), а если затравить зверя, весь год охота будет удачной. Одновременно с этим в народном календаре — Ильин день, когда после которого, по поверью, купаться уже нельзя.
Щедрый покровитель.
К слову сказать, Ильин день — один из самых почитаемых и в то же время «грозных» праздников в народном календаре. По древним поверьям, именно 2 августа пророк Илия разъезжает по небу на огненной колеснице, и тогда гремят громы, сверкают молнии, а вода в реках становится ледяной.
Этот день считался важнейшим рубежом: лето окончательно поворачивало на осень, а строгий святой начинал судить людские дела и насылать испытания. Чтобы не навлечь гнев Ильи-пророка, крестьяне соблюдали строжайшие правила — не работали в поле, не купались и собирались за общим столом всей деревней.
Илья — один из самых почитаемых ветхозаветных святых на Руси, чей культ зародился ещё до принятия христианства. Наши предки наделили его чертами языческого бога-громовержца Перуна, сделав его повелителем дождей, молний и небесного огня.
В народе его образ был двойственным. С одной стороны, это грозный каратель, который, проезжая по небу в огненной колеснице, метал в нечистую силу стрелы-молнии, которые вызывали грозы, пожары и ливни. А с другой, это щедрый покровитель. Будучи «плододавцем», Илья посылал на землю живительные дожди, от которых зависел урожай хлебов, овощей и плодов.
Традиции 2 августа: священный каравай.
Это был важнейший календарный рубеж. В народе говорили: «На Илью до обеда — лето, после обеда — осень». Считалось, что с этого дня дни становятся заметно короче, ночи — холоднее, вода в реках остывает.
С Ильина дня начиналась массовая жатва. Первые скошенные колосья несли в дом, ставили за иконы в «красный угол» и хранили до следующего года — как оберег будущего урожая.
По традиции выпекали хлеб из муки нового урожая и освещали его в церкви. Этот каравай считался священным: его обязательно давали больным (для скорейшего выздоровления), а крошками кормили скотину и домашнюю птицу.
Категорический запрет на купание в открытых водоемах — главная примета этого дня. В народе говорили: «До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается».
Во-первых, потому что вода становится холодной. По легенде, лошадь из огненной колесницы Ильи обронила в воду подкову, и та остыла от железа. А во-вторых, просыпается нечистая сила. Верили, что именно 2 августа бесы и лешие прячутся от гнева пророка в водоемах, и купальщик может стать их жертвой или тяжело заболеть.
Заговоры дня: на приворот суженого.
Тяжелый физический труд в этот день был строжайше запрещён, чтобы не разгневать Илью. Вместо работы крестьяне устраивали «братчину» — коллективную трапезу после церковной службы.
На столы ставили мясные блюда, запекали баранину или свинину, пекли пироги и обязательно выставляли хлеб из нового зерна.
На праздник приглашали соседей, странников и бедняков. Считалось большим грехом отказать нуждающемуся в еде или помощи.
Поскольку Илья гонял по земле нечистую силу, люди старались обезопасить свои жилища:
наглухо закрывали окна и двери, чтобы бесы не спрятались в избе;
не впускали в дом чужих кошек и собак, боясь, что под их видом в жилище проникнет нечисть;
переворачивали пустую утварь вверх дном, чтобы нечисть не спряталась в посуде.
День считался очень удачным для сбора лекарственных растений — они набирали особую силу. Знахари собирали дождевую воду, которая считалась целебной и оберегала от сглаза.
Существовали и специальные заговоры. Например, чтобы приворожить суженого, в этот день собирали немного дождевой воды и брызгали ею по углам кровати с определёнными словами.
Запреты Ильина дня: не смотрите в зеркала.
Чего категорически нельзя было делать 2 августа:
Купаться в открытых водоёмах и ловить рыбу — главный запрет. Вода становится опасной, а рыба — «нечистой».
Работать в поле, в огороде и по дому — любой труд в этот день мог разгневать пророка, который мог уничтожить урожай молнией или наказать болезнями.
Пускать в дом чужих животных — чтобы 1f40 не впустить нечисть, прячущуюся от Ильи.
Ссориться, ругаться, сквернословить и громко кричать — любой негатив особенно опасен и мог привлечь беду.
Ходить на рыбалку — улов может принести болезни и неудачи.
Смотреться в зеркало (особенно пожилым) — верили, что это может привести к болезням.
Как прожить 2 августа: участвуйте в «братчине».
15 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
«День без зеркал». Наши предки боялись зеркал в этот день. Отложите долгое разглядывание себя, займитесь самоанализом — это полезно для самооценки.
«Первый хлеб» нового урожая. 2 августа — идеальный день для выпечки. Испеките хлеб или каравай (пусть даже из обычной муки, но с добрыми мыслями). Угостите им семью и, если есть возможность, поделитесь с нуждающимися.
Участвуйте в «братчине». Проведите этот день не в одиночестве, а в кругу семьи или друзей. Устройте обед или ужин, пригласите гостей. Главное — атмосфера мира, щедрости и душевного единения.
Контроль над речью. Постарайтесь не ссориться, не сплетничать и не сквернословить (ни в реальности, ни в сети). Древняя мудрость советует беречь слова.
Не впускайте чужих животных. С точки зрения современного горожанина, это просто правило безопасности. Но искать приключения и приносить домой бездомных кошек действительно лучше в другой день.
Откажитесь от планов покупки машины или поездки. Запрет на купание можно переосмыслить как совет быть осторожнее на воде и на дороге. Не планируйте дальних поездок и не садитесь за руль в состоянии стресса.
Не ходите на рыбалку. Откажитесь от свежей рыбы или просто отложите поход за ней в магазин. Приготовьте что-то другое.
Практика тишины «без крика». Старайтесь не повышать голос на близких. Если спор назревает — перенесите его на следующий день.
Планируйте «холодный сезон». Поскольку с этого дня лето поворачивает на осень, самое время начать планировать свои дела на осень. Составьте список покупок, запланируйте отпуск.
«Именинный гардероб». В этот день именины празднуют все Ильи. Если у вас есть знакомый Илья, обязательно его поздравьте. Себе можно надеть что-то красное (символ огня Ильи-пророка).
Зажгите свечу «в память о традициях». Вечером зажгите красивую свечу. Посидите в её свете, думая о хорошем — это древняя и эффективная медитация.
«Денежные» разговоры. Не берите и не давайте в долг в этот день. Лучше спокойно пересчитайте свои сбережения и наметьте цели.
Отказ от «мутных» дел. Не начинайте новых сомнительных дел. Как и наши предки, откажитесь от авантюр.
Займитесь благотворительностью. Проявите щедрость — переведите небольшую сумму в фонд или помогите пожилому соседу.
День кино (без острых ощущений). Посмотрите семейный фильм, но не ужасы — они не по погоде.
Приметы дня на 2 августа:
Гром глухой — к слабому, тихому дождю; гром звонкий — к сильным ливням с градом.
Дождь 2 августа — к богатому урожаю зерновых. Если дождь сильный — в следующем году будет мало пожаров.
Сухой и солнечный день — к засухе на шесть недель и к сухой осени.
Попасть под дождь 2 августа — к крепкому здоровью на весь год. В народе даже было поверье, что умывание «ильинским» дождём смывает сглаз.
Жаркая погода — к холодной, долгой и суровой зиме.
Комары и мухи перестали кусаться — к скорым заморозкам.
Ласточки низко летают — к дождю.