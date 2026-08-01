В Петербурге завершили второй этап ремонта Литейного моста

Сейчас завершается второй этап ремонта путепровода. Следующий этап начнется 2 августа и станет заключительным в обновлении дорожного покрытия. Работы будут проходить на крайних полосах моста и продлятся до 13 августа включительно. Кроме того, специалисты займутся ремонтом съездов с Пироговской набережной на Литейный мост и на набережную Кутузова. Эти работы начнутся 12 августа.