Главные новости за 1 августа. Ростов-на-Дону и область

Строительный рынок Ростова-на-Дону продолжает консолидироваться: к июню 2026 года количество активных девелоперов в городе сократилось до 32 компаний против 43 годом ранее, а число возводимых жилых комплексов опустилось до 51. Донская столица фиксирует заметное сжатие рынка первичного жилья. По данным портала Домостройдон.ру, в июне 2026 года в Ростове-на-Дону насчитывалось 32 действующих застройщика — на 11 компаний меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Одновременно сократился и портфель реализуемых проектов: количество жилых комплексов уменьшилось на 17,7% и составило 51 объект.