В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Свидетельство о рождении может потребоваться взрослым при оформлении наследства и пенсий, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Свидетельство о рождении может понадобиться при оформлении наследства. Если нотариусу нужно подтвердить родственные связи или человек менял фамилию, одного паспорта бывает недостаточно. Аналогичная ситуация — при оформлении пенсии, когда требуется подтвердить сведения о родителях или устранить расхождения в документах», — рассказал Чернышов Life.ru.
Согласно материалам издания, свидетельство о рождении требуется при оформлении гражданства, установлении или оспаривании отцовства, исправлении ошибок в записях органов ЗАГС и при получении повторных документов, когда нужно подтвердить родственные связи.
«Если вы меняли фамилию, имя или отчество, убедитесь, что все данные в свидетельстве совпадают с другими документами», — подчеркнул Чернышов.