«Volga-Арена» примет матч нижегородской «Чайки» с «Ирбисом» 7 сентября

Новая нижегородская ледовая арена Volga Arena примет матч Молодежной хоккейной лиги между нижегородской «Чайкой» и «Ирбисом».
Согласно сайту «Volga-Арена», встреча состоится 7 сентября.
В расписании первых игр также включена товарищеская игра нижегородского «Торпедо» с московским «Динамо», которая намечена на 14 августа.
Эти встречи могут пройти без зрителей в тестовом режиме.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября, а первый домашний матч «Торпедо» в новом сезоне состоится 14 сентября против финалиста Кубка Гагарина-2026 «Ак Барса».
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проведёт первый матч на «Volga-Арена» 14 августа без зрителей.
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