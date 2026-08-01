Более 200 млн рублей должны заплатить пермские водители за неоплату парковки

Пермским водителям, не оплатившим стоянку автомобиля в зоне платной парковки, только за первое полугодие 2026 года выписали штрафов на общую сумму 227 миллионов рублей. Из них оплачено 188 миллионов. Об этом пишет Business Class, ссылаясь на Пермскую дирекцию дорожного движения.