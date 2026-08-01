Врач объяснил, почему грипп и ОРВИ нельзя вылечить только таблетками

«Таблетки не становятся волшебной палочкой, они лишь помогают справляться с проявлениями болезни», — сказал Калюжин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, таблетки помогают снизить температуру и облегчить кашель, но не борются с возбудителем напрямую. Основной удар по вирусу наносит собственный иммунитет организма.
Один из самых эффективных способов предотвратить тяжёлое течение болезни — вакцинация, отметил врач. Он пояснил, что прививка знакомит иммунную систему с ослабленным «образцом» вируса, и при реальной встрече с патогеном организм реагирует быстрее и эффективнее. Это снижает риск заболевания и развития осложнений.
Врач подчеркнул, что одних лекарств при инфекциях недостаточно. Он рекомендовал несколько простых действий.
Во-первых, пить больше жидкости — от полутора до двух с половиной литров воды в день. Вода помогает выводить токсины и поддерживает влажность слизистых, которые являются первым барьером на пути инфекции.
Во вторых, есть легкую пищу — организму нужна энергия для борьбы с вирусом, а не для переваривания тяжелых блюд.
И в третьих, соблюдать постельный или полупостельный режим — физическая активность отнимает ресурсы, необходимые для работы иммунной системы.