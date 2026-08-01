Врач объяснил, почему грипп и ОРВИ нельзя вылечить только таблетками

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Медикаменты не гарантируют стопроцентного спасения от гриппа, бронхита и ОРВИ — они лишь облегчают симптомы, тогда как главную работу по уничтожению вируса выполняет иммунная система. Об этом заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин российского Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин в беседе с «Газетой.Ru».