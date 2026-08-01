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Врач объяснил, почему грипп и ОРВИ нельзя вылечить только таблетками

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Медикаменты не гарантируют стопроцентного спасения от гриппа, бронхита и ОРВИ — они лишь облегчают симптомы, тогда как главную работу по уничтожению вируса выполняет иммунная система. Об этом заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин российского Государственного университета просвещения, врач Александр Калюжин в беседе с «Газетой.Ru».

Источник: Sputnik.by

«Таблетки не становятся волшебной палочкой, они лишь помогают справляться с проявлениями болезни», — сказал Калюжин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, таблетки помогают снизить температуру и облегчить кашель, но не борются с возбудителем напрямую. Основной удар по вирусу наносит собственный иммунитет организма.

Один из самых эффективных способов предотвратить тяжёлое течение болезни — вакцинация, отметил врач. Он пояснил, что прививка знакомит иммунную систему с ослабленным «образцом» вируса, и при реальной встрече с патогеном организм реагирует быстрее и эффективнее. Это снижает риск заболевания и развития осложнений.

Врач подчеркнул, что одних лекарств при инфекциях недостаточно. Он рекомендовал несколько простых действий.

Во-первых, пить больше жидкости — от полутора до двух с половиной литров воды в день. Вода помогает выводить токсины и поддерживает влажность слизистых, которые являются первым барьером на пути инфекции.

Во вторых, есть легкую пищу — организму нужна энергия для борьбы с вирусом, а не для переваривания тяжелых блюд.

И в третьих, соблюдать постельный или полупостельный режим — физическая активность отнимает ресурсы, необходимые для работы иммунной системы.